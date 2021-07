La madre de Christian Nodal fue hospitalizada de emergencia

Cargando...

México

Cristy Nodal ha confirmado a través de su cuenta en Instagram que fue internada en el Hospital Real San José Valle Real, ubicado en Zapopan, Jalisco. y escribió un conmovedor mensaje agradeciendo a todos por estar pendiente de ella.

En las imágenes publicadas en Instagram se puede observar a la madre de Christian Nodal, conectada a un aparato para medir su ritmo cardíaco y con suero, por lo que podría ser sometida a una cirugía.

"Con toda la fe en mi corazón hoy estoy aquí que mi padre Dios sea quien guíe las manos de mi doctor. Gracias amigos, familia por estar al pendiente", escribió Cristy Nodal.

Sin embargo, la famosa no dio más detalles de las razones por los de su internación. Luego compartió otra historia en donde se le ve acompañada de algunos miembros de su familia. En febrero Cristy se sometió a un radical cambio de look, el cual dijo que era sinónimo de la lucha que estaba lidiando debido a una enfermedad, aunque no aclaró cuál era esa enfermedad.

A finales de 2020, Cristy contrajo Covid-19, lo que expuso en las redes, ya que no pudo festejar las fiestas de fin de año por esa razón, además de que el virus le dejó secuelas desagradables.

"2020 me dejaste sin aliento y hasta sin cabello, pero no te llevas mi fe y mis ganas de salir adelante, aún tenemos mucho que festejar. Duele en el alma la partida de nuestros seres queridos, pero segura estoy que aquí en la tierra seguirían celebrando la vida. Gracias por todas sus oraciones poco a poco voy saliendo adelante", compartió en aquel momento.