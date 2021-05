Pedro Capó quiere cantar con Los Ángeles Azules

Puerto Rico

Pedro Capó está usando el tiempo que tiene libre por la pandemia por coronavirus para explorar nuevos géneros musicales, tanto que en su última producción incluyó sonidos urbanos como rap, además del soul, y ahora, tiene en la mira trabajar de la mano del regional mexicano.

En una conferencia virtual, el puertorriqueño presentó el remix “Tu fanático”, que grabó junto a Nicki Nicole y De La Ghetto de la mano de SONY Music.

Quien tuviera un gran éxito con “Calma” al lado de Farruko, 253 millones de vistas en Youtube, compartió que luego de vivir por año y medio en México, el regional mexicano no le es ajeno.

“Me encantaría cantar con Los Ángeles Azules, que una vez ya estuvimos juntos en los premios Spotify, y hablamos algo de eso, de hacer algo pero no se ha dado, y también me encanta lo que hace Christian Nodal, se me hace un tipo super talentoso, y me gustaría hacer algo con él”, confesó Capó.