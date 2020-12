La mala noticia que hizo llorar a Grisel

Pelícano, era el nombre de su caballo, como todos saben, la querida presentadora practica el deporte de Equitación y durante estos años junto con su amado caballo alcanzó logros nacionales e internacionales que nunca se había imaginado.

La mañana de hoy, durante la emisión del programa Cocineros Bolivianos recibió un mensaje que la dejó notablemente afectada, tanto así que no logro continuar con el programa.

Posterior a ese momento, comentó la noticia con todo el país y con lágrimas en los ojos recordó los mejores momentos que vivió con su querido Pelícano.

"Me a hecho campeona y me ha dado las mejores alegrías en la vida. Me ha hecho alcanzar lugares que yo nunca hubiera imaginado".