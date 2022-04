La muestra "Luz y Forma" reúne obras de cinco artistas en el salón Gíldaro Antezana

Cochabamba, Bolivia

Este lunes, se inauguró la exposición artística "Luz y Forma", en el salón Gíldaro Antezana, con obras de cinco artistas cochabambinos.

Se trata de Hugo Andia, Melani Bascopé, Sofia Serrudo, Gloria Coca y Joel Gallardo que utilizan diferentes técnicas para sus creaciones. Asimismo, las temáticas son variadas, pero predomina una reflexión sobre la invasión de Rusia Ucrania.

Asimismo, Coca presenta, entre sus creaciones, el cuadro "¿Y qué queda después de la guerra?.

"En mi obra me he basado en el tema coyuntural actual que vivimos entre Ucrania y Rusia. La técnica es oleo sobre lienzo. Quise destacar la temática de fondo, en la que se puede ver que los derechos humanos han sido vulnerados, no hay paz, quedan soldados caídos, ilusiones muertas, viudas", detalló la artista.