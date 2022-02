La mujer que fue quemada por su expareja tiene el 20% de su cuerpo afectado

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La mujer que fue quemada por su expareja con gasolina tiene el 20% de su cuerpo afectado con quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que deben realizarle varias cirugías reconstructivas de injerto de piel. Está internada en el hospital Viedma y, de acuerdo al reporte médico, está estable.

"Tiene quemaduras en la cara, cuello, tórax en la parte de los senos- y, principalmente, en las manos, donde tiene un componente médico legal muy complejo. A la paciente se la prepara adecuadamente para la rehabilitación"; indicó Eduardo Amaya, director del hospital Viedma.

La familia pide justicia por la víctima y solicitan ayuda para las cirugías. "Que se haga justicia para que otras mujeres no sufran lo mismo, para que no pasen lo que estoy pasando. Justicia por mi hija, por mis nietos, ellos no pueden dormir, ni quieren que se apague la luz. Es muy doloroso todo esto", reclamó la madre de la víctima entre lágrimas.

Asimismo, la justicia determinó seis meses de detención preventiva para el agresor, Félix Fernando Tola Sánchez, en el penal de máxima seguridad de El Abra. El acusado fue encontrado en inmediaciones de la laguna Alalay, tras dos días de búsqueda.

"Estamos satisfechos con esa determinación. Vamos a seguir en el curso de la investigación. Mis clientes me mostraron mensajes y audios enviados por el imputado días antes de cometer este hecho", indicó la abogada de la familia de la víctima.

El acusado habría intentado apelar la determinación indicando que la propia víctima se habría rociado la gasolina. "Cosa que no es cierta, es una mentira. Dice que él tendría heridas de defensa, es completamente falso. Él no presenta un solo rastro en su cuerpo de que haya querido colaborar a la victima en que no se queme", agregó.