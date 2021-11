La pandemia generó más de 8 millones de toneladas extra de residuos de plástico

Cargando...

Mundo

Unas cifras alarmantes fueron lanzadas por los científicos de China y EEUU, donde calcularon que el Covid-19 generó unos 8,4 millones de toneladas extra de desperdicios de plástico, originados en forma de material de hospitales, elementos de protección, como mascarillas, guantes y protectores faciales, y compras realizadas por Internet.

El estudio fue publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences, buena parte de ese material terminó en el mar y acabará llegando a las playas y zonas costeras dentro de algunos años.

Esta situación "plantea un problema duradero para el medioambiente oceánico", por lo que instan a realizar un "mejor manejo de los residuos médicos en los epicentros de la pandemia, especialmente en los países desarrollados", según los especialistas de la Universidad Nanjing (China) y del Instituto Scripps de Oceanografía (EE.UU.).

Según sus cálculos, el año pasado cerca de 1.560 millones de mascarillas acabaron en los mares, lo que también aumentó las amenazas para los animales, que se comen el plástico o quedan atrapados en él.

Cargando...

Otro elemento que generó un exceso de plástico es el aumento "a una velocidad sin precedentes" de las ventas por Internet, debido a los embalajes de los productos. Su mala gestión hizo que buena parte de ellos terminaran en los ríos que desembocan en el océano.