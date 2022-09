La Policía capturó al presunto asesino del hombre encontrado semienterrado en Portachuelo

Cargando...

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Montero, logró capturar al presunto asesino de Germán Alejandro Justiniano Molina, hombre que fue encontrado semienterrado el pasado 17 de agosto en el municipio de Portachuelo.

Se trata de Jorge Ronald Aguilera Barrón, quien fue identificado gracias a las filmaciones de cámaras de seguridad, en las cuales se lo observa junto a la víctima.

La captura del sujeto se dio el pasado 23 de septiembre en el municipio de Warnes y este fin de semana fue enviado de manera preventiva a la cárcel de Palmasola.

"Él me dijo que ese día iba a salir y quedamos en vernos cuando vuelva, pero ya no me respondió los mensajes ni llamadas, hasta que nos enteramos (de su fallecimiento)", lamentó la hija de la víctima.

Familiares de la víctima presumen que existen otras personas involucradas, por lo que piden que las investigaciones continúen para determinar los motivos del crimen.