La Robin Hood argentina, extorsionadora con espíritu solidario

Argentina

Soledad Elba González, tiene 29 años y es argentina, oriunda de Chubut, más conocida como "La Pochola", su modus operandi era seducir a los hombres a través de las redes sociales, pidiendo fotografías íntimas para luego extorsionarlas con hacerlas públicas si no le daban lo que pedía.

Soledad no ha tenido una vida fácil, es madre de un niño, novia de un hombre que está preso acusado de asesinato, a quien se lo está vinculando con la extorsión que llevó a la captura de "La Pochola". Para atrapar a Soledad, la policía se hizo pasar por una de sus víctimas, quien pactó con ella un encuentro para concretar el pago de los 100 mil pesos a cambio de no revelar sus fotos privadas.

“Me llamó una persona que dijo que le había mandado fotos íntimas a la hija y que me iba a llamar el abogado para hacer un arreglo. Después me llamó otra persona que se identificó como abogado de la familia (utilizaba como foto de perfil la foto de un exjuez) y dijo que me iban a detener. Y ahí me solicitó 100 mil pesos para arreglar todo y que esto no salga a la luz”, relató un hombre, víctima de la estafa. Además, sostiene que nunca le mandó fotos.

La Pochola llegó al lugar manejando una motocicleta Honda Wave. Para ese entonces ya la estaban esperando oficiales de la División de Investigaciones de la Policía que estaban de encubierto. Los agentes la detuvieron y le secuestraron el rodado y su teléfono celular.

Fuentes judiciales informaron que Soledad González no tiene antecedentes, salvo una causa por resistencia. Se cree que su novio, que está preso por homicidio, estuvo involucrado en la extorsión. Los investigadores sospechan que los llamados provenían desde la cárcel. También creen que en la maniobra delictiva participaron otros cómplices, que no están identificados.

La gente que la conoce, expresan que lo que ha pasado con Soledad es injusto, ya que desde hace tiempo se ha convertido en la protectora de los más necesitados, ayudando a familias enteras ante la necesidad que se ha dado desde que empezó la pandemia. Para muchos no es solamente "La Pochola", sino la Robin Hood del presente, que le saca plata a quienes la tienen para repartirla entre los más vulnerables.

El fiscal Juan de la Vega ordenó el peritaje al celular marca Samsung de la mujer, que actualmente se encuentra con prisión domiciliaria imputada por tentativa de extorsión, en calidad de coautora. Mediante el análisis al teléfono se conocerá si la acusada tenía en su poder imágenes íntimas de hombres, lo cual a su vez podría revelar que hubo más víctimas.

El consejo que las autoridades han dado a la población masculina en general es "sentido común", ya que si los contacta una mujer de perfil atractivo, que no conocen ni tienen amigos en común, sumado a que les pide fotos íntimas, es motivo para sospechas.

Por último, concluyeron: “Si entablas un contacto de índole sexual, envías fotos íntimas a alguien que te contactó por Facebook, es probable que te estén engañando”.