La secuestraron en la Cancha, le doparon y abusaron para luego abandonarla en la rotonda del Avión

Cochabamba, Bolivia

Una adolescente de 15 años fue raptada de la Cancha, dopada, violada y abandonada en la rotonda del Avión. Esto sucedió en Cochabamba. Una guardia municipal, que realizaba controles de tráfico en el lugar, la socorrió.

Según el relato de la menor, tres sujetos, que iban en un automóvil de color blanco y negro, le abordaron en la Cancha, a las 10 de la mañana, y le obligaron a entrar al vehículo. La víctima solo se acuerda que les escuchó decir que la estaban llevando a Vinto.

"No se acuerda de nada porque estaba en un estado inconveniente y muy lamentable. No sabía ni de dónde era, no tenía nada, no portaba documentación, nada", agregó la funcionaria.