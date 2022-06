La tierra se le vino encima dos veces, su mano le salvó la vida, sobreviviente de deslizamiento

Cargando...

Guillermo Sánchez, sobreviviente del trágico accidente que se registró la mañana de este viernes, 3 de junio, cerca a la rotonda del Urubó, municipio de Porongo, relató los momentos de pánico que vivieron él y otros compañeros cuando se encontraban colocando unas chapas para el alcantarillado pluvial a ocho metros de profundidad.

“Estábamos trabajando y de pronto escuché un fuerte ruido, inmediatamente toda la estructura se vino encima y nos aplastó”, “yo logré sacar la mano y pude ser rescatado con vida”.

En esas líneas, el sobreviviente señaló que después de quedar atrapado hasta el cuello, se registró un segundo derrumbe, el cual lo dejó completamente cubierto de tierra. “Hubo otro deslizamiento que me tapó por completo, pero logré sacar mi mano y me hallaron. Excavaron mis compañeros y me pudieron sacar con vida”, contó Sánchez mientras era conducido hasta un centro asistencial. No obstante, su colega no corrió con la misma suerte y murió en el acto.

Con un hablar pausado y con evidentes signos de estar aún conmocionado por lo ocurrido, indicó que no recuerda cuánto tiempo estuvo enterrado, pero agradece a Dios por estar vivo. Actualmente, debido a las múltiples fracturas en su cuerpo es asistido por personal de una clínica privada de la capital cruceña.

Cargando...

El paramédico, Jim Nájera, quien trasladó en una ambulancia a Guillermo manifestó que "el sobreviviente presentaba múltiples fracturas en sus miembros superiores e inferiores".

En tanto, el fallecido identificado como Zenón Heredia (50) fue trasladado a la morgue municipal de la Pampa de la Isla, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Mientras que, otro de los heridos, Miguel Ajomado Cazorla (55) se encuentra en un centro asistencial recibiendo atención médica.