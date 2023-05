La tormentosa noche en que Tina Turner se separó de su marido: “Me arriesgué y salí mientras dormía”

Cargando...

Mundo

Una de las parejas más exitosas del mundo de la música escondía detrás una historia de violencia, hasta que Tina Turner decidió ponerle fin tras años de abusos por parte de quien fuera su esposo y el encargado de manejar su carrera, Ike Turner.

Uno de los dúos musicales más recordados del rock and roll en la década de los 60 fue la formada por Ike y Tina Turner. La pareja se alzó como una de las más exitosas con sus canciones y giras, sin embargo, detrás había una tormentosa historia de violencia y abuso que sufrió la artista, quien falleció este miércoles 24 de mayo a los 83 años, reporta theclinic.cl.

El inicio de esta relación se remonta a fines de los 50, cuando tras tener a su primer hijo (Craig), la intérprete se fue a vivir junto a Ike Turner, considerado uno de los pioneros del rock and roll y el R&B. Este fue parte importante del inicio de la carrera de la cantante e incluso se casaron en 1962. Ambos tuvieron un hijo en común, Ronald Turner, y ella además adoptó a los hijos de su pareja, Michael y Ike Turner Jr.

Cargando...

Sin embargo, Tina vivió en silencio durante un largo tiempo casos de abuso que años más tarde daría a conocer de forma pública tras su divorcio en 1978. En varias entrevistas detalló la violencia que sufría, los que incluso fueron más fuertes cuando su entonces pareja sufrió adicción a la cocaína.

Según recoge Vanity Fair, Tina Turner explicó el motivo de su separación en el documental "Tina" de HBO. “Quería que la gente dejara de pensar que Ike & Tina eran tan positivos, que éramos un gran equipo”, afirmó en dicha entrevista.

Asimismo, relata como el músico la descubrió en su adolescencia, la rebautizó como Tina (su nombre verdadero es Anna Mae Bullock) y manejó su carrera al punto de retenerle las finanzas. Dentro de la violencia, algunos episodios que ha revelado fueron golpizas cuando estaba embarazada o una vez que la quemó con café hirviendo.

Tina Turner y la noche en que puso en peligro su vida para huir de su abusiva relación

Tina Turner decidió ponerle fin a todos estos abusos una noche de julio de 1976. De acuerdo a People, la artista huyó de su entonces esposo solo con una tarjeta de crédito y 36 centavos en el bolsillo. Todo ocurrió en medio de una gira cuando se estaban alojando en el hotel Statler Hilton en Dallas, Texas.

Cargando...

“Me fui sin nada y tuve que arreglármelas sola para mi familia y para todos, así que volví a trabajar para mí. Fue muy difícil y peligroso porque Ike era una persona violenta y en ese momento estaba drogado y muy inseguro. No tenía dinero. No tenía adónde ir”, recordó en el programa The Jonathan Ross Show.

Asimismo, relató que tomó la decisión de irse cuando estaban en su habitación. “Simplemente me arriesgué, dije: ‘La salida es por la puerta’ y mientras él estaba durmiendo, salí del hotel. Salí por la cocina y bajé a la autopista”, afirmó.

Esta acción incluso puso en riesgo su vida, ya que en medio de la oscuridad no se dio cuenta de los vehículos que iban pasando. “Yo no medí la velocidad de un auto. Iba corriendo por la autopista y venía un camión grande y (tocó la bocina). Sentí que se me había acabado y pensé: ‘Bueno, no volveré a intentarlo'”, sostuvo.

En la entrevista, Tina Turner además reflexionó que ese “era justo el momento de no aguantar más. Era constantemente abusivo, pasaban otras cosas, no había control, no había libertad. Simplemente te cansas y dices: ‘No vale la pena vivir la vida si voy a quedarme en esta situación'”.

Por otro lado, la cantante explicó que aguantó tantos años junto a Ike debido a una promesa que le había hecho en el pasado. “Me quedé allí tanto tiempo porque estaba tratando de ayudar. Traté de ayudarlo desde el principio cuando me contó sobre su vida y lo difícil que fue para él hacer una carrera”, señaló.

Ante esta situación fue que Tina Turner le prometió a su pareja que “nunca lo dejaría y de hecho me quedé por esa promesa. Pero luego llegó al punto en que se volvió muy malo, muy malo, así que era hora de irse”.

La fuerte historia de su tormentoso matrimonio también la recogió en su libro autobiográfico I, Tina: My Life Story, además de la película What’s Love Got To Do With It estrenada en 1993.