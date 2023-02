Viña del Mar, Chile

Fito Páez será el encargado de abrir la cuarta jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023. Será el espectáculo de apertura de este miércoles 22 de febrero. El Festival es transmitido en Bolivia por la señal HD de Red Uno.

Páez aseguró que el Festival es “parte de la experiencia carnal” que tiene con Chile desde hace casi 40 años. En la década de 1980, llegó a ese país por primera vez como tecladista del grupo Modern Clicks, de Charly García, reporta la agencia EFE.

La presentación del músico argentino, según él mismo adelantó hace unas semanas, estará “cargada de hits”, celebrando la que será la quinta ocasión en que pisa el escenario de la Quinta Vergara tras su debut en el certamen en 2002.

Fito Páez trae de vuelta el mejor rock latino en la cuarta noche de Viña del Mar 2023

“Me encantan los monstruos”

Fito Páez se presentó en Viña del Mar ya en cuatro ocasiones (2002, 2004, 2007 y 2014) y en cada una de ellas ha logrado cautivar al tan temido monstruo del festival. Justamente eso fue lo que le llamó la atención la primera vez que se enteró que pisaría el escenario de la quinta región chilena.

“Me encantan los monstruos, entonces cuando me dijeron en aquellos años que me iba a recibir un monstruo dije ‘Ah, que hermosura, por fin en algún lugar te recibe alguien parecido a uno, me voy a encontrar con alguien de los míos y así fue”, reconoció el intérprete.