Lady Gaga sufrió"crisis nerviosa" cuando fue violada y embarazada a sus 19 años

Lady Gaga es una de las artistas internacionales más polifacéticas del momento que incluso se ha atrevido a hacer sus pinitos en el mundo del cine donde triunfó junto con Bradley Cooper en la nueva versión de "Ha nacido una estrella" y su gran banda sonora.

Pero no todo ha sido un camino de rosas sin espinas para Lady Gaga, y es que de bien joven también tuvo que pasar por el trauma que supone una violación sexual, de lo que ha hablado muy emocionada en una entrevista con la gran Oprah Winfrey en un documental sobre salud mental, que la presentadora ha grabado junto al príncipe Harry.

Gaga ya habló de esto en 2014, y sus motivos para hacerlo es que lo cuenta para poder ayudar a otras personas que hayan pasado por esta desagradable situación: "No cuento esta historia para mi propio beneficio. He pasado por ello y la gente necesita ayuda". Así fue el relato de Lady Gaga sobre este trauma:

"Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: 'Quítate la ropa'. Y dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, me quedé paralizada y yo incluso no recuerdo... Sentí dolor".

A raíz de la violación, la artista reveló que se quedó embarazada de su violador: "Estuve enferma durante semanas después, y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentía cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina. Estaba en la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma. Habían abusado de mí. Estuve encerrada en un estudio durante meses". Y continúa contando que: "La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de ser violada sexualmente. Me hicieron tantas resonancias magnéticas y escáneres en los que no encontraron nada, pero tu cuerpo recuerda".

Como les pasa a muchas personas que han pasado por esto, le invadió un sentimiento de culpabilidad y tuvo un brote psicótico por el que admite que no fue la misma persona y se autolesionaba para hacerse más daño. "¿Sabes por qué no es bueno cortarte? ¿Sabes por qué no es bueno tirarse contra la pared? ¿Sabes por qué no es bueno autolesionarse? Porque te hace sentir peor. Crees que te vas a sentir mejor porque le estás mostrando a alguien: 'Mira, me duele'. Eso no ayuda".

El motivo por el que Gaga cuenta ahora esto es para que todas las mujeres que pasen por esta situación no se autolesionen y no se sientan culpables y recurran a ayuda psicológica.