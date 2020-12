Laguna Sulti se seca y mueren los peces en Punata

Punata, Cochabamba

La laguna Sulti en el municipio de Punata está afectada por la sequía y el ingreso de aguas servidas. A consecuencia de este hecho los peces están muriendo en el lugar y no hay agua para riego.

Pobladores se encuentran preocupados por la situación, piden atención a las autoridades, indicaron que no tienen dotación de agua, corren el riesgo personas y animales. Sobre la existencia de aguas residuales, la alcaldesa Clary Mabel Montaño Terceros, descartó que el municipio sea la fuente de este contaminante.

Uno de los comunarios señaló que murieron varios peces por la falta de agua, también dijo que la producción de maíz está siendo afectada.

“No hay lluvia por eso se murieron los peces, yo estaba cuidando en otro lugar, me he descuidado de esta laguna, voy a enterrar los peces para que no contaminen. Los residuos de alcantarilla vienes de Punata”, manifestó.