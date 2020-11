Lanzaron explosivos al interior de una casa en la zona de Colquiri Norte

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Lanzaron explosivos al interior de un domicilio particular en la zona de Colquiri Norte, cámaras de seguridad grabaron el momento en el que dos hombres a bordo de una motocicleta atentaron contra la vivienda.

El hecho fue reportado la madrugada de este miércoles 18 de noviembre, afortunadamente no se reportaron heridos de gravedad, ni fallecimientos; de acuerdo al reporte policial.

“En el lugar se encontró una nota amenazante, en contra de los propietarios de la vivienda, la misma que contenía un lenguaje grosero, desagradable y ofensivo. Presumimos que podría tratarse de un ajuste de cuentas, pero el caso continúa en investigación”, indicó Julio Zapata, vocero de la FELCC.

En el lugar se hizo presente personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Unidad de Bomberos.

El propietario aseveró que no tiene "cuentas pendientes con nadie". "Escuche ruidos en el techo de mi casa. Temo mucho por mi seguridad y la de mi familia. No entiendo por qué pasó esto, me preocupa porque yo tengo dos pequeñas", indicó.