"Le pusieron locoto al recto": Padre de un niño víctima de abuso sexual peregrina por justicia

Cochabamba, Bolivia

Un padre de familia denuncia que su hijo de 11 años fue abusado sexualmente, los vejámenes contra el menor se suscitaron desde hace 5 años atrás, en el municipio de Vinto. La primera agresora fue la hermana de su padrastro, quien lo habría castigado de una forma deplorable.

"La hermana del padrastro es quien le hubiese metido locoto al ano, todo porque no lavó los platos, es decir no cumplió con los quehacer en el hogar", indicó el abogado, Max Ureña.

Denuncian la violación y abusos sexuales al pequeño, por el hijo de los dueños del edificio donde vivían con su madre en reiteradas ocasiones. "Las violaciones ocurrieron en dos oportunidades hace tres años, por lo que el menor no puede retener sus heces fecales", añadió el jurista.

El papá del menor señaló que peregrina por justicia hace varios meses, tuvo que recurrir a dos distintos municipios para iniciar las acciones legales.

"En la Defensoría de Colcapirhua no me querían atender, entonces fui a Vinto y me decían para hoy, mañana y así pasaba. Yo quisiera pedir justicia, no quiero que esto quede en la impunidad, de corazón pido que me ayuden. ¿Dónde más voy acudir sino me hacen caso las autoridades?", declaró el progenitor en medio de lágrimas.