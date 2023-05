"Le robaron su minibús y luego lo contactaron para devolverlo si no llamaba a la Policía

La Paz

Durante la madrugada de ayer, Don Policarpio sufrió el robo de su minibús en la zona de Pampahasi y horas más tarde los antisociales lo llamaron para pedir Bs. 500 a cambio del motorizado.

Según relató, el habría llegado a las 10 de la noche a la vivienda y dejó estacionado el motorizado, a las 03:45 de la madrugada desapareció de la puerta. "Tengo tantos hijos, que voy hacer", afirmó Don Policarpio.

Durante una entrevista con la Red Uno, volvió a recibir otra llamada y le pidieron no contactar a la Policía y prometieron dejar el vehículo estacionado en el mismo lugar.

"Depositamelo 500 bolivianos con eso al mismo lugar te lo voy a parquear en media hora, pero no me estés llamando a la Policia hermano. No me juegues sucio ya, yo tengo antecedentes y no quiero tener problemas", le dijo uno de los antisociales a través de una llamada.