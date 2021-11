Lenka Nemer afirma que Miss Universo no le pagó el premio de 10.000 dólares por fraude de terceros

La Miss Bolivia Universo 2020, Lenka Nemer, manifestó este jueves, a través de sus redes sociales, que la organización de Miss Universo, le dio a conocer que no hizo efectivo el incentivo económico de 10.000 dólares, otorgado como premio al Impacto Social de “Huertos Urbanos”, debido a que este monto debía ser cancelado por la Sra. Saba Youssef, quien actualmente enfrenta procesos legales.

“Muy buenos días a todos, antes que nada agradecer infinitamente su apoyo y es que sin ustedes huertos urbanos no existiría. En estos días la oficina de Miss Universo me mencionó que mi premio Social Impact de $us 10.000 dólares no fue pagado por la Sra. Saba Youssef y @missuniverse está en trámites legales con una demanda por fraude en contra de esta persona y la compañía Invisismart”, manifestó Nemer.