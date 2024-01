Leo Rosas reaparece después de mucho tiempo y nos da una primicia

Santa Cruz, Bolivia

Después de un largo silencio y tras haberse mantenido alejado de los escenarios y los medios de comunicación por el sentido fallecimiento de su esposa Marian, Leo Rosas volvió y lo hizo en La Noche de la Gri, donde nos deleitó con su maravillosa voz.

Leo nos dijo que siempre recuerda a su esposa, y por ella es que sigue adelante para honrarla “como a ella le hubiera gustado”.

“Son personas que se quedan por siempre con uno, no están con uno pero están dentro de uno, permanecen dentro del corazón y pensamiento y hay que honrarlos, hay que tratar de recordarlos como a ellos les hubiera gustado con alegría, como ellos hubieran querido”, nos dice Leo.

Aunque se ha mantenido alejado de la música, Leo Rosas ahora intenta retomar el camino de la música, tiene planificado retornar a México, lugar donde ha residido por varios años, y ya tiene una producción musical en puerta.

“Ya tengo una canción en puerta, estamos trabajando en el material y el video clip, a mí me gusta mucho la música, también me desestresa, me lleva a otro estado anímicamente”.