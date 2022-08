Les robaron garrafas y descubrieron que el ladrón era su inquilino

Cochabamba, Bolivia

En horas de la noche de este miércoles, peleas dentro de una vivienda llamaron la atención de los vecinos de Sivingani, en la zona sur de Cochabamba. El escándalo era tal que tuvieron que llamar a la policía.

Cuando personal de la EPI Sur se hizo presente en el lugar, el dueño de la casa de donde provenían los gritos denunció que la pareja de la hija de su inquilina habría robado garrafas y otros objetos de valor de su depósito y también de su misma suegra.

"Le alquilé la vivienda a la señora. Vine a visitar, a ver cómo estaban viviendo. Entré a mi depósito y resulta que faltan mis pertenencias. Por esa misma razón, me quedé para apoyar a la señora porque a ella también le robaron un montón de objetos como garrafa, televisores, celulares, todo eso se lo había hurtado el muchacho con su pareja, que es la hija de la señora, pero igual están teniendo problemas. Se están peleando, le dijo 'tú no eres mi mamá' ", relató el propietario.

Varias personas se reunieron para averiguar lo sucedido. Los afectados acusaron al sujeto y su pareja, que, alterada, negaba las acusaciones.

"De mi depósito me robaron garrafas y algunas pequeñas cositas, como infladores, eso me han robado. Me di cuenta por la garrafa, eso se había sacado. Al abrir mi puerta me di cuenta que faltaba la garrafa. Pido que me devuelvan porque es muy costoso conseguir", agregó.