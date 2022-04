Familia denuncia intento de violación a una menor por parte de un inquilino

Cochabamba, Bolivia

En horas de la noche de este miércoles, familiares de una menor denunciaron que un vecino intentó abusar de la niña.

"El vecino intentó abusar de mi sobrina. No sé qué habrá pasado, si la tocó o no. Pero la tenía encerrada en su cuarto", afirmó el tío de la menor.

Según el relato, la madre de la niña habría salido a comprar a la tienda y al regresar, buscó a su hija porque no la veían. La familia vive en una casa donde hay varios inquilinos y ahí mismo vive el agresor.

"Yo pensé que había ido con ella, pero no. La buscamos en toda la casa, en el fondo y no la encontramos. El vecino se entró a su cuarto que es al fondo y le preguntamos, dijo que no sabía nada. Mi hermana espió por una rendija y vio que mi sobrina estaba ahí. Tocamos la puerta y no nos abrió. Tuve que quebrar la puerta, ingresamos con mi padrastro y mi sobrina estaba ahí", detalló el familiar.