Liberan al policía que golpeó a su esposa tras ser sorprendido con otra mujer en una comisaría

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La justicia otorgó medidas sustitutivas al efectivo de la Policía que golpeó brutalmente a su esposa, luego que lo sorprendiera sosteniendo relaciones sexuales con su amante dentro de la comisaría donde el trabaja, en la comunidad Las Peñas.

La fiscal asignada al caso, Albania Caballero, indicó que se trata de un problema de infidelidad y aseguró que todas las partes estuvieron de acuerdo con la determinación ya que “ninguno presentó su recurso de apelación”.

La jueza señaló que el uniformado deberá presentarse regularmente al Ministerio Público, brindar asistencia familiar y presentar a dos garantes.

La víctima relató el hombre al verse descubierto, la sacó a la fuerza de la oficina policial, la agarró a manazos y patadas. Después del violento ataque, la subió a la fuerza a su vehículo y la llevó al monte. "Le rogué que no me haga nada. Me quiso matar estaba armado", relató la mujer.

Cargando...

Ella denunció que el informe fue manipulado, “Temo por mi vida, mi esposo maneja arma de fuego y ese día la tenía en la mano, pero eso no está en el informe a pesar de que yo lo declaré”, dijo entre lágrimas.