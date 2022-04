Lizeth, hermana de la "reina del microtráfico", enloda a la Felcn con un audio donde implica a policías

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Surgen más revelaciones. Lizeth Lilia Pérez Ledezma, hermana de Paola Pérez Ledezma, quien es considerada la “reina del microtráfico” en Santa Cruz, dejó audios grabados donde involucra al menos a cinco policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Antes de ser detenida el fin de semana en un uno de sus domicilios y en posesión de 200 sobres de droga, Lizeth dejó archivo de voz en el que nombra a agentes antinarcóticos de varios grados jerárquicos. Entre ellos menciona a un capitán de barba, al que llaman Adrián, que usa cadenas en su cuello y que enamora con una teniente a la que le regaló un vehículo de 25 mil dólares.

También nombra a “un tal Ángel, a un Chiqui Pérez, a otro sargento paceño, a otro conocido como ‘Chinito’ y a Freddy Landaeta Mamani, que hace casi dos años fue detenido por la Felcn con casi 200 kilos de cocaína, pero que ahora está libre”, según el informe de un medio de comunicación.

Lizeth aseguró que esos efectivos trabajaban con su hermana Paola, la “reina del microtráfico”, y relató que, en una ocasión, en dos autos de color plomo, le trajeron “50 ladrillos de droga” a su hermana.

Cargando...

“Eso le entregaron y recibían mucha plata. Una semana antes que la detengan a mi hermana Paola, hicieron una tremenda fiesta donde estuvieron todos ellos. Los sargentos, el capitán y todos los que trabajaban con mi hermana Paola, hacen volteos, son bien corruptos, pero son protegidos por los de arriba. La Paola es bien humillante, domina, usa a muchachos en motos para vender mucha droga, yo sé todo, ojalá no me tienda una trampa y me haga caer”, aseguró.

La confesión de Lizeth fue motivada por el temor a una trampa que su hermana podría tenderle para acallarla y proteger a los efectivos antidrogas que trabajaron para ella. Estos audios están bajo el resguardo de la Felcn.

Lizeth Lilia Pérez Ledezma se declaró culpable en un juicio abreviado el lunes pasado por dedicarse al microtráfico y poseer 200 sobres de droga, la justicia determinó 12 años de prisión.

La traficante confesó que estaba siendo investigada por quedarse a cargo del “negocio familiar”, luego de que su hermana Paola la “reina del microtráfico” fuera aprehendida a finales de febrero pasado en una intervención a 21 casas donde se incautaron armas de fuego, vehículos y distintos tipos de drogas para su comercialización.

Cargando...

Luego de la aprehensión de Paola Pérez Ledezma, la “reina del microtráfico”, la Felcn identificó, por medio de un audio, a dos efectivos policiales que serían los proveedores de droga.

“Mi sargento, son 25.000 dólares que han pagado por mi mamá, para que salga de este último (problema). Ha llevado la Zenobia con el Landaeta (policía)”, se escucha en un audio donde Paola habla con un policía que sería intermediario de un soborno para que su madre se libere de una denuncia por narcotráfico.

El efectivo fue identificado como Freddy Landaeta Mamani y el segundo uniformado sería un sargento al que le decían “El Andi”.

El policía Freddy Landaeta Mamani cayó con 192 kilos de cocaína en 2020, fue encarcelado, pero salió libre porque el fiscal antinarcóticos Edwin Blanco solicitó al tribunal de sentencia revocar la medida de aprehensión. Sin embargo, se desconoce si los jueces del Tribunal décimo Aníbal Ugarteche, Paola Sandoval y Guido Castellón, emitieron alguna resolución a favor del policía.