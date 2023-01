Cargando...

Son gritos de terror de una mujer al momento de ser encañonada por dos malhechores que ingresaron a una farmacia y robaron medicamentos para el dolor de estómago, tres biberones además de dinero. El hecho ocurrió el pasado lunes, 16 de enero, en el barrio Villa Tranquila zona del Plan Tres Mil.

“Éntrate carajo, éntrate y sacó su pistola, en eso momento retrocedí y me dijeron que no me mueva sino ya sabia lo que me iba a pasar”, relató con la voz entre cortada y entre lagrimas la víctima.

“En ese momento en lo único que hice fue pensar en Dios, mi hija y en mi madre”, añadió.

Los delincuentes ingresaron a la farmacia con arma en mano, redujeron a su víctima que se encontraba sentada, la encañonaron y a pesar de los gritos de súplica en donde les pedía a los antisociales que no le hagan nada igual la amenazaron de muerte si pedía auxilio.

“Me pidieron mi celular y me dijo que si no se lo daba vas a ver lo que te voy hacer, yo le dije por favor no me hagas nada, porque también estoy delicada de salud”, contó la mujer.

Los malhechores después de perpetrar el asalto se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta.