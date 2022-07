“Lo único que quieren es desgastarnos” con caso golpe de Estado afirma Arias tras procesos

La Paz, Bolivia

El alcalde Iván Arias afirmó la noche de este miércoles que “lo único que quieren es desgastarnos”, después que el Comité Impulsor del Juicio por el caso golpe de Estado presentara una denuncia formal contra líderes de la oposición y exautoridades, entre las que figura el burgomaestre paceño.

El Comité Impulsor del Juicio presentó siete delitos con los que se acusa a quienes tuvieron algún protagonismo en lo ocurrido durante la crisis política que vivió el país en noviembre de 2019, cuando renunció Evo Morales a la Presidencia y huyó a México.

“La mentira tiene patas cortas, no hubo golpe, lo que hubo es huida, escape, huyeron, dejaron al país al borde del conflicto, al borde del enfrentamiento, al borde de la guerra; la señora Jeanine Añez no fue a presentarse, la Constitución la buscó y todo lo que está saliendo ahora demuestra que no hubo golpe, lo que quieren es seguir insistiendo en esta falsa historia; no señores, sean honestos. ¿Por qué dejaron el país? A mí me siguen procesos por incumplimiento de deberes. ¿Dónde están los que tenían que cumplir sus deberes de unir, de defender, de evitar la convulsión? ¿Evo Morales renunció con una metralleta al lado?”, cuestionó el munícipe.