Fiscalía cita a alcalde Arias por no promulgar leyes municipales inconstitucionales

La Paz, Bolivia

Por no promulgar un paquete de siete leyes inconstitucionales y contradictorias, que impulsó la bancada del Movimiento Al Socialismo en el Concejo Municipal de La Paz, el alcalde Iván Arias fue citado este miércoles a declarar a la Fiscalía de La Paz.

“Quiero decir que la instancia que debería preservar la ley, el respeto a la ley y a la Constitución Política del Estado me llama para declarar por una supuesta promulgación de una ley o leyes que están en contra de la Constitución, yo no las voy a promulgar porque son leyes que atentan al mínimo sentido de autonomía y no vamos a seguir en esa línea”, informó Arias minutos previos a ingresar a la Fiscalía.