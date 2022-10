Cochabamba, Bolivia

Logran récord en esterilización de mascotas en Cochabamba. Así, 246 perros fueron operados en un día como parte de la campaña conjunta de Zoonosis y la UMSS. Se continuará en diferentes OTB.

Se informó que, ante la gran presencia y aceptación de las personas, se llevó a cabo la jornada de cirugías en pro de las mascotas junto a un equipo profesional de veterinarios profesionales y un equipo logístico capacitado en 9 horas continuas de procedimientos quirúrgicos.

"Este evento no es todo el tiempo, no es todos los días. Es un evento ya más de acuerdo a un cronograma de atención que tenemos que ver con la Universidad Mayor de San Simón y la Dirección de Interacción Social Universitaria. Puede ser que tengamos un evento más de esta magnitud hasta el final de año. Por la cantidad de recursos logísticos desplazados este día no es siempre", agregó Prudencio.