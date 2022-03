Los denominados 'chuteros' muestran su actividad en TikTok

Cargando...

Potosí, Bolivia

Este grupo conocido como “chuteros”, son los vendedores de vehículos indocumentados, muestran su actividad ilegal a través del Tik Tok, prácticamente presumen la forma “de ingreso” de los motorizados.

Al ritmo de la cumbia y bajo la consigna “chutero soy” cuentan la travesía que realizan para ingresar al país los autos desde Chile. Cualquier persona puede acceder a las “hazañas” de estas personas, basta con buscar en Tik Tok: “Chuteros Bolivia”.

Entre las cuentas que sobresalen está la “@edwin_eev” que cuenta con 8066 seguidores y 34.4K de me gusta, que propone en su vídeo “alguien que quiera entrarle a la chueteada”, mientras conduce uno de los motorizados en plena frontera.

Otro usuario que sobresale es “@abad.aqdr” con 13.8K de seguidores y 39.2K de me gusta. Las imágenes que muestra son del momento en que destruyen un vehículo starlet Toyota, le prenden fuego y escapan del lugar, en el tik tok indica: "Hasta aquí llegaste starlet… No pudimos hacer nada, éramos nosotros o ellos. No tuvimos elección”, haciendo alusión a los controles en la frontera.

Esta situación es similar para @Kenway10, @marisita_sanchez95, donde indican que “en este trabajo no sabemos si regresaremos vivos. Pero ese es el riesgo que se toma por ganarnos unos cuantos pesos”.

Otros más arriesgados como @dukkefranco1 publica un video afirmando “chuteros sin miedo a la muerte”. Esta actividad ilegal es realizada a través de la frontera con el país vecino de Chile, vía el salar de Uyuni y Challapata.

Cargando...

De esta actividad ilegal, el periodista Thomas Graham del diario británico “The Guardian”, realizó una investigación y reflejó su día a día.