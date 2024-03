Lucha, sudor y lágrimas: La historia real de dos papás que supera cualquier ficción

El 19 de marzo se conmemora el día del padre en Bolivia, y aunque esta fecha, se conoce, burlonamente, como ‘el día de la salteña’, es, en realidad, un día para expresar, el amor y la gratitud que sentimos por nuestros progenitores que, a pesar de las dificultades, luchan día a día para sacarnos adelante.

Existen muchos ejemplos de lucha y de superación, sin embargo, hoy queremos destacar a dos papás que, han peleado contra ‘lo imposible’ para dar a sus familia un futuro mejor. La historia de don Raúl Paucara y don José Durán, nos enseña que a pesar de las limitaciones, no nos podemos dar por vencidos y que luchar por el bien de los demás, es el mejor ejemplo que podemos heredarles a nuestros hijos.

Raúl Paucara: recolector de día y súper papá de noche

Raúl Paucara de 67 años de edad, es padre de cuatro hijos: Saúl (25), Ruth (22), Joselin (19), y Carmencita (14), a los que ha sacado adelante siendo padre y madre a la vez. Si bien sus hijos son mayores, es Carmencita, una niña con capacidades diferentes, el motor que lo impulsa a seguir día a día.

Llegó de La Paz a Santa Cruz, en el año 2010, con el sueño de días mejores para su familia, luego de perder a su esposa, quien falleció a causa de un cáncer. Soldador, de profesión don Raúl comenta que antes tenía un gran taller, no obstante tuvo que venderlo todo para tratar de cubrir sus gastos.

Don Raúl dejó de trabajar, luego de sufrir un accidente laboral, fue entonces cuando, una víspera de Navidad, desesperado y sin trabajo, siguió el consejo de su hijo mayor, y juntos se fueron a recolectar botellas para luego venderlas.

“Con un poco de vergüenza y miedo salimos a recoger todo el día, luego lo vendimos en el Avión Pirata y con el dinero pudimos comprar comida y un panetón. Lo pasamos bonito”, recuerda, sin sospechar que hallaría en el reciclaje la oportunidad de salir adelante con su familia.

“Es muy difícil ser papá y mamá”

Don Raúl, no puede evitar el llanto al recordar a su esposa, y asegura que desde su partida, él aprendió a realizar todas las labores del hogar, pues en ese tiempo su hija mayor era solo una niña.

“Cuando falleció mi esposa aprendí a ahorrar hasta 10 centavos. No sabía cómo hablarle a mis niñas sobre algunos temas íntimos, tenía miedo, pero acudí a la iglesia y ellos me ayudaron”, afirmó.

Comenta que tuvo que enseñarles a cocinar, a lavar la ropa y hasta cómo peinarse, mientras él salía a trabajar. En una ocasión lo desalojaron de la casa en la que vivían, y luego se mudaron al Plan 3.000, donde ‘los dueños de lo ajeno’, le robaron lo poco que tenía.

“Es difícil ser papá y mamá”, asegura con lágrimas en los ojos y aunque aún sigue luchando, agradece la oportunidad que la vida le está dando con Amigarse, pues de ser soldador, hoy también es carpintero y sueña algún día con poder tener un taller de carpintería.

“He puesto todo mi esfuerzo en aprender y converso con mi hijita que algún día vamos a poder tener nuestro tallercito, pero esta vez como carpintero. Yo le voy a enseñar, es muy bonito, porque Jesús también fue carpintero”, señaló.

Debe conseguir Bs 3.000 para realizar un estudio para Carmencita

A pesar de su extensa jornada laboral, don Raúl señala que lo que gana a penas le alcanza para vivir, por eso no ha podido tramitar el certificado que avale el problema que tiene su niña, y que le exigen en el colegio, para darle el tratamiento que le corresponde.

Todos los días sale de su casa ubicada en la Villa Primero de Mayo, a las 06:30 de la mañana y toma dos micros hasta llegar a la Fundación Amigarse, ubicada en el Parque Industrial. Comienza con el aseo, hasta las 08:30, para que las personas ingresen a trabajar, luego se pone a seleccionar el material reciclado, también diseña y arregla los carritos que ocupan sus colegas.

Es el primero en llegar y el último en salir, además debe regresar lo más rápido posible a su casa para llevar a su hija Carmencita al colegio, donde estudia en el turno de la noche.

Don Raúl, asegura que su mayor preocupación es conseguir Bs 3.000 para poder llevar a su hija a que la evalúe un psicólogo y otros profesionales del área, para que le emitan un certificado y poder conseguir la atención que necesita en el colegio.

“Fui a preguntar y el certificado cuesta Bs 3.000 y no estoy en condiciones para poder pagarlo, porque no me alcanza lo que gano”, manifiesta don Raúl con fe en su mirada, porque confía en que Dios jamás lo va a desamparar.