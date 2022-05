Luis Arce asegura en El ALBA que no asistirá a la Cumbre de las Américas si no se invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua

Cargando...

Cuba

El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó este viernes en La Habana que la Cumbre de las Américas, que organiza Estados Unidos, es una "reunión de amigos" y destacó el encuentro que sostendrá la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

En el encuentro, el mandatario boliviano ratificó que no asistirá a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos si continúa la "lógica de la exclusión" al no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Si vamos a hacer una Cumbre de las Américas, tienen que estar todos los países, sino no es una Cumbre de las Américas; si quieren hacer una reunión de amigos, bueno, que lo hagan, pero no pueden llamarla Cumbre de las Américas", dijo Arce a los medios cubanos.

El Jefe del Estado participa en La Habana de la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)- junto a sus aliados políticos de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

"Lamentablemente no coincidimos en que haya discriminaciones ideológicas. (Pues si en una familia hubiera) un miembro que no piense igual que el resto, eso no quiere decir que no es miembro de la familia, (por tanto) tiene que ser convocado a una reunión familiar (de todos)", dijo.

La Cumbre de las Américas se celebrará en junio en Los Ángeles y el gobierno de Estados Unidos anunció que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela, por lo que Arce aseveró que no está de acuerdo con las exclusiones.

"Esa es nuestra posición como Bolivia y ya hemos manifestado públicamente que nosotros, de persistir esta lógica de exclusión y de marginación a nuestros países como Cuba y Venezuela, no vamos a asistir", reiteró hoy en Cuba.

Agregó que Estados Unidos tiene que comprender que tiene que "tener la amplitud de poder sentarse con todos los países de América Latina para hablar de temas comunes" que atingen a todos del continente.