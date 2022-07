Luis Larrea está acusado por el delito de homicidio por la muerte de su padre

Cargando...

La Paz, Bolivia

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, fue aprehendido por la presunta comisión del delito de homicidio, por la muerte de su padre. La Fiscalía prepara la imputación formal.

“Hemos aprehendido al señor Larrea, en mérito a que hay indicios suficientes para establecer que él es participe del delito de homicidio. Esto viene a denuncia de su hermano Leonardo, quien se ha anoticiado de la muerte de su señor padre a través de una vecina que le ha mandado un mensaje en junio de 2021”, afirmó el fiscal Israel Rojas, según informó la agencia ABI.

En conferencia de prensa, señaló que se tienen los indicios suficientes para la imputación, entre estos están el certificado médico, el historial médico y la denuncia del familiar de Larrea. Según información preliminar, el padre de Larrea estaba delicado de salud por el COVID-19 y permaneció así durante 10 días.

El medio hermano de Larrea interpuso la denuncia recién en mayo de este año. Indicó que su padre no fue tratado en tiempo oportuno cuando padecía covid, lo que causó su deceso. Acusó a sus dos hermanos por no tratar a tiempo la enfermedad de su progenitor y de no vacunarlo con anterioridad. En ese sentido, la Fiscalía citó a declarar a Luis Larrea y a su hermano Antonio José en calidad de sindicados por el delito de homicidio culposo, a fin de que presenten sus descargos respectivos.

Larrea se presentó a declarar ayer en la tarde y en la noche se dispuso su aprehensión. El fiscal Rojas dijo que el sindicado entró en contradicciones; por eso, será imputado y en audiencia cautelar se definirá su situación jurídica.



“Vamos a hacer la imputación correspondiente para que sea sometido a una audiencia cautelar y un juez pueda darle la libertad, si así lo permite”, indicó.

Sin embargo, el fiscal también detalló que, por la condición de trabajador del área de la salud, se presume que habría armado una sala de terapia intensiva en su domicilio exclusivamente para su padre y se presume que quitó estos insumos médicos de otra sala, por lo tanto, habría afectado a otro paciente.

“En su condición de médico podía darle otros insumos, podía llevarle a otros centros. (…) el padre del señor Larrea estaba ya 10 días con estos síntomas”, dijo Rojas.

Sergio Pérez, abogado del aprehendido, calificó de injusta la detención e imputación de su defendido, porque considera que no hay sustento y se vulneran derechos y garantías.

“Las pruebas que se adjuntan en el cuaderno de investigaciones, tan sólo se encuentran unos chats de WhatsApp, que no reflejan ningún tipo de acción que se enmarque en un delito de homicidio culposo. El denunciante y la imputación hacen mención a que el señor Larrea, padre, habría sufrido de una enfermedad de covid. Es de dominio público y mundial de que (ese virus es) una enfermedad letal”, manifestó, según informó Página Siete.

Asimismo, médicos anunciaron un paro indefinido desde el lunes en protesta por esta determinación.