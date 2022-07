Tras la aprehensión de Larrea, médicos anuncian paro indefinido desde el lunes

La Paz, Bolivia

Tras la imputación por el delito de homicidio contra el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) decidió iniciar un paro indefinido desde el lunes 11 de julio.

“Lastimosamente aquí está, es una actitud más del Gobierno, sin pruebas se acusa a una persona, que hace un año ha fallecido mi padre. Por lo tanto, así se actúa en el país, no hay justicia. Me están aprehendiendo (por) el deceso de mi padre de hace un año atrás, sin tener ninguna prueba, habiendo presentado todos los descargos”, señaló Larrea tras salir de la Fiscalía de La Paz y era conducido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, agregó que que el denunciante sería un presunto hijo de su padre, a quien no lo vio durante 15 años.