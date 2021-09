Luis 'Pitágoras' el artesano al que las matemáticas le cambio la vida

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Luis Felipe Pari un artesano chiquitano conocido como Pitágoras y no precisamente por su habilidad con las matématicas, es un talentoso artista que muestra desde su taller su arte con la madera.

Antes de iniciar con la entrevista relata el origen curioso de su seudónimo. 'Gracias a que no era aplicado en las matemáticas, era tapao para aprehender, mi chirimoya no me daba, mi madre me llamó la atención y le dijo al profesor, dijo el artista, sin imaginar que eso le cambiaría la vida. Las matemáticas se convirtieron en su pasión y fue así que su maestro lo bautizó con el apodo de Pitágoras.

Conoce a este personaje desde su taller ubicado en San José de Chiquitos, quién enseña el procedimiento para realizar la tradicional máscara del abuelo y su significado.