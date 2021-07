Cargando...

El juzgado a cargo del juez en lo Penal y Económico, Javier López Biscayart canaliza la denuncia a cargo del fiscal Carlos Navas Rial, quien este viernes firmó el requerimiento de instrucción con el que abrió la investigación contra el expresidente de Argentina Mauricio Macri, por el por el "envío irregular de armamento y municiones" a Bolivia "a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero".

El caso investiga el supuesto contrabando agravado de material antidisturbios a Bolivia días después de la salida forzada de Evo Morales, en noviembre del 2019.

Los ministros de Justicia y Seguridad, Martín Soria y Sabina Frederic, y la administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, denunciaron penalmente a Mauricio Macri y los ex ministros Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad, además de otros ex funcionarios por el delito de "contrabando agravado".

"Esta denuncia pública dio lugar a una serie de investigaciones administrativas por parte del actual Gobierno Nacional de nuestro país, a través de la cual se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material -el cual se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina- y su posterior desvío hacia las fuerzas armadas bolivianas", cita la denuncia impulsada por el Gobierno.

El fiscal a cargo del caso e Macri enfrenta investigación judicial por envío de armas antidisturbios a Bolivia xpresó al medio argentino El Clarín: "considero investigar a ex director de la Gendarmería, Gerardo Otero; a Rubén Yavorski, ex comandante mayor Director de Logística de la Gendarmería, y Carlos Miguel Recalde, ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería que habrían intervenido en distintas partes del proceso como justificar el presunto desvío de su destino".

Cargando...

Según el dictamen, la ex ministra Patricia Bullrich, se encargó de la provisión del avión que transportó el equipo humano inmaterial fue Oscar Aguad. En tanto, el fiscal menciona que el ex embajador de Bolivia "habría recibido una carta que agradece la dotación del material cuestionado".