Madre busca desesperada a su hija de 13 años que esta desaparecida

Oruro

Melvi Ramallo, madre de la menor reportada como desaparecida, en medio de lágrimas pidió este miércoles ayuda a la población para hallar a su hija, quien desapareció el pasado jueves 13 de octubre, cuando se dirigía rumbo a su colegio.

“Hijita si me estas escuchando ven a casa, yo te extraño, vamos a hablar si tuve errores voy a cambiar, por favor hijita te extraño mucho, no puedo comer, no puedo dormir no puedo estar sin ti”, manifestó la madre de la menor.