Madre de dos víctimas de violación denuncia que le ofrecieron $us 700 para que deje el proceso

Sujeto que fue sentenciado a 25 años de cárcel por violación a dos menores, pedirá este lunes cesación de libertad, la madre de las víctimas denuncia que le ofrecieron $us 700 para que no asista a la audiencia y de esa manera el agresor se beneficiaría con la libertad.

La madre señala que el hombre dopó a sus hijas, se grabó cometiendo el abuso y lo compartió en redes sociales, este hecho sucedió el 2019, pero el agresor, ahora sentenciado, busca salir en libertad. "Dos veces me han notificado para ir a su audiencia y me han ofrecido 700 dólares para que no presente al Juzgado", acusó la mujer.