Madre de niña apuñalada señala que rechazaron su denuncia en la Felcc

Santa Cruz, Bolivia

Este jueves 8 de junio, Mireya M.N., madre de la niña de seis años que fue apuñalada por un estudiante de 10, se presentó en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para sentar la denuncia correspondiente. Sin embargo, según informó la afectada, su denuncia fue rechazada, por lo que solicitó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia acelerar la investigación del caso.

La mujer expresó su descontento ante la falta de respuesta por parte de la Defensoría, afirmando: “Vine a sentar la denuncia porque hasta ahora la Defensoría no me da respuesta por el caso, pero aquí me dicen que no puedo realizar la denuncia porque ella es una menor y el agresor también, solo me dicen que tiene que hacerse cargo la Defensoría”.

La madre de la víctima también compartió su preocupación por la falta de comunicación y responsabilidad de los padres del agresor, quienes no se han presentado en el hospital ni se han hecho cargo de los gastos médicos.

“Hasta ahora no conozco la cara de los padres no se su nombre, tampoco se han presentado en el hospital”, afirmó.

Las autoridades están investigando cómo el menor logró ingresar un arma blanca (un cuchillo) a la institución educativa donde ocurrió el lamentable suceso. El titular de la Dirección Distrital de Educación Santa Cruz, Rubén Álvarez, se trasladó hasta la Felcc para pedir que se agilicen las investigaciones.

“Parte de las acciones que estamos realizando es cuidar la integridad de ambos niños, sin embargo, lo que corresponde según el reglamento es que al supuesto agresor vamos a tener que tomar la acción de expulsión, pero bajo proceso disciplinario”, aseguró Álvarez.

Ante la gravedad de la situación, la madre de la niña apuñalada espera que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia asuma su responsabilidad y que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar la justicia para su hija.

“Es importante aclarar que se tratan de menores imputables. De acuerdo a la valoración psicosocial se va a solicitar la autoridad judicial si corresponde terapia para ambos”, informó la directora de la Defensoría de la Niñez y la adolescencia, Daniela Suárez.