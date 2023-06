“Fue al baño y volvió ensangrentada”: Madre de niña apuñalada por otro menor en un colegio

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una niña de seis años se encuentra en estado estable después de ser apuñalada en una unidad educativa de Santa Cruz, presuntamente por un menor de diez años. El ataque dejó a la pequeña al borde de la muerte, con una grave lesión en el pecho derecho que afectó una vena arterial y colapsó uno de sus pulmones. Actualmente, la niña se recupera en una sala de recuperación de un hospital tras someterse a una cirugía de emergencia.

“Mi hija se encuentra estable, está en una sala de recuperación, anoche descansó y ha podido dormir tranquila”, contó Mireya.

Mireya relató que su hija fue atacada sorpresivamente mientras se dirigía al baño el pasado lunes 5 de junio. En ese momento, la madre se encontraba en una reunión en la institución educativa cuando su hija regresó ensangrentada y llorando, revelando que había sido agredida por otro estudiante en el baño. A pesar de que el agresor fue identificado y seguido hasta su aula, la niña se desmayó antes de poder obtener más detalles del incidente.

“No hemos podido hablar todavía con el menor, ni con los padres porque ellos no se han hecho presente hasta el momento. Le pregunte a mi hija como la había atacado y ella me respondió, estaba saliendo del baño y el niño estaba afuera de la puerta del baño de las niñas y de la nada me atacó”, manifestó.

La rápida respuesta de las personas presentes permitió trasladar a la pequeña de inmediato a un hospital, donde se le practicó una cirugía para drenar la sangre acumulada en su pulmón. La madre de la víctima ha solicitado ayuda psicológica para su hija y exige que los padres del niño agresor asuman la responsabilidad de los gastos médicos, ya que algunos tratamientos y estudios no están cubiertos por el Sistema Único de Salud (SUS).

“La herida que tiene no es profunda, pero si ha cortado una vena arterial que hizo que la sangre se entre a uno de sus pulmones, lo que le estaba afectando porque mi hija ya no podía respirar le tuvieron que poner oxígeno. Los padres de la junta escolar me están ayudando y algunos maestros igual”, señaló la mujer.

Mireya M.N. también hizo un llamado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que se investigue el incidente y se esclarezcan los motivos que llevaron al niño agresor a cometer tal acto. Además, exigió una respuesta por parte de la institución educativa sobre cómo el menor pudo ingresar un cuchillo a las instalaciones.

“Le pido la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que no ayude a esclarecer todo este caso, porque ya es mucho lo que se está tardando, esto pasó el día lunes y hasta ahora no sabemos porque motivo el niño le hizo eso a mi hija”.

El director Departamental de Educación de Santa Cruz, Edwin Huayllani, aseguró que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. La junta escolar de la unidad educativa y los maestros se han unido para apoyar a la familia y brindar el respaldo necesario en esta difícil situación.