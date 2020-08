Madre envenenó a su hijo y se quitó la vida

Cochabamba, Bolivia

Una madre de 23 años envenenó a su hijo de 4 años, para luego quitarse la vida, el trágico hecho se registró en el municipio de Cliza. La progenitora le dio raticida al menor y dejó una carta póstuma.

Todo ocurrió la tarde de este martes 11 de julio, la madre le dio órganos fosforados (raticida) al pequeño, porque ya no resistía vivir en la casa de sus padres y los constantes reclamos. El Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Rubén Lobatón, indicó que los cuerpos tenían una data de 8 horas aproximadamente.

“Ya no aguanto más, ya no quiero esta familia, he sufrido durante años, sólo reclaman por el dinero. También estoy cansada y enferma, ni siquiera les ha importado”, es una parte de la carta.