Madre que quemó a su niño por pedirle desayuno tendría antecedentes por narcotráfico

Según la progenitora el niño llamado Joel, estaba jugando y sería el alcohol en gel que le habría quemado el rostro al niño.

“He querido apagar el fuego a mi hijito pero no pude, mi hijita ha corrido a traer agua y le eche, yo le tratado de apagar el fuego con mi mano pero no pude. Mi hijito no vivió conmigo es muy rebelde”, manifestó la madre acusada de tentativa de infanticidio.