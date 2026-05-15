Maestros rurales instalan puntos de bloqueo en Cochabamba y afectan viajes

Los maestros rurales instalaron este viernes al menos tres puntos de bloqueo en diferentes sectores de Cochabamba, generando congestionamiento vehicular y complicaciones para pasajeros y transportistas.

El primer punto de bloqueo fue instalado en la avenida Villazón, a la altura del kilómetro 1 del Servicio de Caminos, donde largas filas de camiones, flotas y vehículos particulares quedaron varadas desde tempranas horas.

El segundo bloqueo se registró en el ingreso al Cruce Tarata, en el Valle Alto, interrumpiendo la circulación por la carretera antigua hacia Santa Cruz de la Sierra.

Además, de acuerdo con la convocatoria del sector, se prevé otro punto de bloqueo en el puente Huayculi, a la altura del kilómetro 11 de la avenida Blanco Galindo, sobre la ruta hacia el occidente del país.

La medida fue convocada por la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de Cochabamba como parte de una movilización departamental de caminos. El sector demanda un incremento salarial, respeto al escalafón docente y rechaza la descentralización educativa.

Maestros rurales bloquean la avenida Villazón en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

Según el instructivo difundido por los movilizados, los bloqueos deben cumplirse entre las 07:00 y las 18:00.

La protesta afectó a cientos de personas que intentaban llegar a sus fuentes de trabajo, unidades educativas y otros destinos, mientras varios transportistas buscaban rutas alternas para continuar sus viajes.

Hasta los puntos de conflicto se desplazó un contingente policial con el objetivo de evitar enfrentamientos entre los manifestantes y los transeúntes.

Maestros rurales bloquean la avenida Villazón en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

Salidas Terminal de Buses

En ese contexto, la Terminal de Buses de Cochabamba mantiene suspendidas las salidas al el occidente del país debido a los bloqueos en la carretera hacia Oruro y La Paz.

Desde la terminal se comunicó que no existen viajes hacia La Paz ni Oruro, mientras que las rutas hacia Santa Cruz de la Sierra continúan habilitadas tanto por la carretera nueva como por la antigua.

Sin embargo, el cierre de la avenida Villazón interrumpió especialmente el paso a Santa Cruz del transporte pesado, obligando a muchos conductores a buscar rutas alternas.

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