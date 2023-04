Magisterio Urbano rechaza nuevamente la propuesta del Ministerio de Educación y anuncia marcha nacional

La Paz

El ejecutivo Nacional, de la CTEUB, Luswing Salazar, manifestó este viernes que, el magisterio urbano, rechazó la nueva propuesta del Ministerio de Educación, entregada en esta jornada toda vez que la misma, no daría paso a ningún avance, respecto a la solicitud de atención a sus demandas.

Según el magisterio en esta nueva propuesta no se da atención a sus demandas, el sector exige más de 100 ítems por departamento mientras que el Gobierno, ofreció siete ítems para cada uno.

“Respecto al presupuesto en educación no hay avances, no hay incremento de ítems, en cuanto a la deuda histórica solamente se les está aumentando 1.000 horas, que no significa nada para el déficit histórico que nosotros tenemos, en cuanto a la malla curricular nos dice que se va dar un tanto de flexibilización”, afirmó el Ejecutivo del magisterio Nacional, Wilfredo Hajllahuanca.