“¡Mamá, me lavas mis medias!”, fueron las últimas palabras que escuchó de su hijo

Santa Cruz, Bolivia

La señora Teresa Carrasco, no encuentra consuelo y constantemente recuerda lo ocurrido con Ronald, su hijo de 13 años que fue atropellado por una persona que estaba bajo los efectos del alcohol.

Teresa cuenta que su hijo había salido de su casa junto a un amigo para entrenar, luego se dirigió al trabajo de su padre para pedirle 20 bolivianos para pagar la mensualidad de su colegio. Cuando regresaba a su domicilio, ocurrió el incidente.

"Él iba por la esquina cuando me gritó 'mamá, me lava mis medias' eso fue lo último que me dijo mi hijo (...) Voy a luchar hasta lo último para obtener justicia, él era sanito con toda una vida por delante", dijo entre lágrimas la mujer.