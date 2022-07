Manfred Reyes Villa: "Es una sentencia totalmente política"

Cochabamba, Bolivia

Luego de conocerse que la sentencia a Manfred Reyes Villa, a un mes de cárcel por un proceso de una expropiación de hace 25 años, el alcalde de Cochabamba aseguró que se trata de una decisión "política".

El abogado del burgomaestre Ronald Pinto indicó que la jueza del Tribunal de Sentencia N° 5 no demoró ni cinco minutos en anunciar la sentencia. En ese sentido, presentarán una apelación.

Al respecto, Reyes Villa indicó que el proceso ya prescribió y no tiene fundamento.

Indicó que en la gestión de Edwin Castellanos, se le acusó por el caso. Por eso, los abogados le aseguraron que había prescrito por el tiempo transcurrido.

Denuncia que nos les dejan hacer gestión, ni continuar con "el trabajo eficiente de todos los que están en la Alcaldía en beneficio de Cochabamba".

"Era un tema virtual. Mis abogados inclusive me dijeron que no me preocupe, que no iba a durar mucho, que no pueden enjuiciar un tema que ya está prescrito. Hacen daño a Cochabamba, están provocando. Es lamentable que estemos en esa dinámica de confrontación nuevamente. No hay motivo, los abogados no encontraron nada, ningún delito. Se expropió un terreno de 300 metros, se le pagó a la señora, la avenida está ahí", dijo.