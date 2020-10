Manfred Reyes Villa retornó a Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

El ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, retornó al departamento este miércoles y fue recibido por un grupo de seguidores y copartidarios, aseguró que afrontará todos los procesos en su contra.

“Ante versiones malintencionadas que decían Manfred se fue para no volver, yo retorné en enero para quedarme en mi tierra Cochabamba. Estamos acá para levantar el departamento, no puede quedarse posterga ante el avance de otros departamentos, no se puede quedar hoy en el cuarto o quinto lugar (…)”, indicó al llegar al aeropuerto “Jorge Wilstermann”.

Reyes Villa indicó que tiene una audiencia pendiente, remarcó que del país con los permisos correspondientes solicitados por vía legal, y que los mismos fueron ampliados también por solicitud formal.

La ex autoridad ratificó su apoyo al candidato presidencial Luis Fernando Camacho, “gracias a él se ha logrado recuperar la democracia” señaló. Lamentó que no se haya logrado la unión de las agrupaciones políticas para hacerle frente al Movimiento al Socialismo (MAS).

“No hubo la madurez política en los candidatos, el único que ha puesto su candidatura en blanco ha sido Luis Fernando Camacho. El resto hasta ahora no dicen yo me bajo, yo me uno. Hay candidatos que no llegan ni al 5%”, declaró.