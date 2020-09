Levantan arraigo a Manfred y éste viaja a EE.UU por salud

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Manfred Reyes Villa ex prefecto viajó a Miami, en EEUU, por motivos urgentes de salud. Su abogado Ronald Pinto, informó que el Tribunal de Sentencia No. 3 autorizó el viaje de la ex autoridad por motivos de salud, su defensa descartó una fuga por los procesos legales que enfrenta en Bolivia por presunta corrupción.

“Él no se ha fugado, son situaciones extremas de salud por las cuales ha solicitado este permiso. En el plazo de 15 días Manfred Reyes Villa estará nuevamente en el país y estará asumiendo defensa en todos los procesos que tiene”, afirmó.

El Viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, confirmó la salida de Reyes Villa, indicó que viajó con un permiso judicial debido a que está arraigado por el caso "Kecoma".

“Es una autoridad jurisdiccional la que ha dispuesto otorgarle el levantamiento del arraigo. No sabemos cumpliendo que requisitos ni bajo qué condiciones”, declaró Santamaría.

La Gobernación había solicitado la detención preventiva de Reyes Villa pero la Fiscalía y la Procuraduría pidieron medidas sustitutivas. La Gobernación tiene 14 procesos contra el ex prefecto de Cochabamba.

