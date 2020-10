Marco Pumari es abucheado en la Plaza 10 de Noviembre

Potosí, Bolivia

Marco Pumari fue víctima de la la furia de un grupo considerable de potosinos, que se congregó en la Plaza 10 de Noviembre del departamento occidental, le arrojaron tomates, plátanos, billetes de alasitas y huevos.

“El Pueblo Potosino ha tomado su decisión, jamás he exigido el voto a los potosinos, vine acá no para ofender o pretender buscar rivalidad alguna. Vengo para que todo sea a mi persona y no a mi familia (…) Los resultados del TSE indican claramente que hubo fraude”, declaraba Pumari.