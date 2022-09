María Nela Prada: “Luis Fernando Camacho no es dueño de Santa Cruz”

Cargando...

Tras conocerse que la tercera Cumbre Departamental por el Censo determinó convocar a un cabildo para el próximo viernes, 30 de septiembre a los pies del Cristo Redentor, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, cuestionó al gobernador, Luis Fernando Camacho, y le recordó que “no es Santa Cruz” y que el departamento “es mucho más que el gobernador, es mucho más que determinadas personas que se reúnen a nombre de todo el pueblo cruceño”.

“Santa Cruz no es el gobernador, el gobernador de Santa Cruz no es dueño de Santa Cruz, y lo reitero, Santa Cruz no es la hacienda del gobernador, acá dejamos atrás a los patrones”, señaló al comentar la decisión de la cumbre de los grupos de poder liderados por el gobernador cruceño, cívicos y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, de convocar a un cabildo para el 30 de septiembre.

“Lo que ocurrió el viernes en la cumbre departamental es el reflejo que “la voz de ese pueblo cruceño es secuestrada por determinados grupos que están al servicio de intereses políticos y económicos”, manifestó la autoridad de Estado citada por Erbol. “Hay determinadas instituciones o autoridades que hablan a nombre de todo el pueblo”, agregó.

El cabildo fue convocado para el próximo viernes, 30 de septiembre a los pies del Cristo Redentor de la capital cruceña, donde se prevé que asuman las medidas de presión “que sean necesarias” por la realización de la encuesta nacional en 2023.