Marilyn Manson con orden de arresto por escupir a un camarógrafo

Los problemas de Marilyn Manson aumentan. El cantante de 52 años ha sido acusado en los últimos meses de violación, e incluso tortura, por parte de varias mujeres, entre las que se encuentran actrices famosas como Evan Rachel Woods o Esmé Bianco, de 'Juego de Tronos'. Y a esto hay que sumarle la orden de arresto que se ha emitido en su contra por parte de la policía de Gilford, en el estado de New Hampshire.

A través de un comunicado publicado en Facebook, el departamento policial de la localidad ha desvelado que Manson, cuyo nombre real es Brian Hugh Warner, tiene dos cargos de delito menor por asalto a raíz de un incidente sucedido en verano del 2019.

Y es que el artista, presuntamente, escupió a un equipo cámara que se encontraba grabando el concierto que dio junto a Rob Zombie y Twins Of Evil en el Pabellón del Banco de New Hampshire, próximo al lago Winnipesaukee, el 19 de agosto de aquel año.

Hay evidencia gráfica del momento del escupitajo, puesto que las imágenes en las que Manson aparece arrojando su saliva sobre la lente se proyectaron en las pantallas gigantes durante el mismo espectáculo. Según fuentes próximas al caso, el cámara afectado denunció los hechos ante la policía porque parte de la saliva le salpicó directamente.

En la nota policial se precisa también que Manson, que no vive en ese estado, no ha respondido a esta orden pese a tener, él y su equipo, pleno conocimiento de la misma: "El Sr. Warner, su agente y asesor legal están al tanto de la orden desde hace algún tiempo y no ha hecho ningún esfuerzo por regresar a New Hampshire para responder a los cargos pendientes. El camarógrafo había sido subcontratado por una empresa con sede en New Hampshire para grabar el concierto y estaba ubicado en el área del foso del escenario cuando ocurrieron los presuntos asaltos".