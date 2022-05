Max Mendoza: “Nos vamos a defender, no hemos cometido ningún delito”

Cargando...

La Paz, Bolivia

A través de un video difundido en Facebook, el presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, rompió el silencio este jueves 19 de mayo, acompañado de toda la directiva aseguró que todas las denuncias en su contra son “calumnias”.

“Todas esta denuncias, que se han venido presentando son en gran medida calumnias a la Confederación Universitaria Boliviana y a las federaciones universitarias locales”, aseguró.

En el video de más de 10 minutos, el representante estudiantil de 52 años aseguró que quienes lo acusan tienen procesos pendientes y observaciones por presuntas irregularidades. Haciendo referencia al diputado Héctor Arce Rodríguez, los ciudadanos Daniel S. B., Edwin R. U. y Weimar F. Q. R.

“Nosotros nos vamos a defender de todas las denuncias que nos están planteando porque mi persona y los ejecutivos de las “fules” (FUL) no hemos recibido un centavo que no sea de manera correcta y legal y tenemos las instancias para descargar; estamos tranquilos porque no hemos cometido ningún delito y menos penal”, aseguró Mendoza.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que fueron formalizadas cuatro denuncias en contra de Mendoza las cuales fueron interpuestas por parte del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, y los ciudadanos Daniel S.B., Edwin R.U. y Weimar F.Q.R.

Los procesos son por los delitos de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, peculado, uso Indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del Servidor Público, uso indebido de bienes y servicios públicos.

Durante su mensaje Mendoza aseguró que una vez esclarecidos los procesos presentará acciones legales contra quienes lo estuvieron “difamando” y “haciendo quedar mal a la dirigencia nacional y regional”.

Este jueves se conoció que el presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) decidió anular el sueldo de Bs 21.860 que percibía Mendoza, que fue acusado de cobrar “ilegalmente” viáticos por Bs 61.134 entre junio y diciembre de 2018 por concepto de viajes al exterior, entre otros beneficios.

Mendoza se encuentra al frente del CUB desde 2018, está en la universidad 33 años y se aplazó en más de 200 materias y en 100 materias tendría 0 de nota, según datos revelados por el diputado del MAS, Héctor Arce.